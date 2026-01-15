Mit einem festlichen Neujahrsempfang und der gleichzeitigen Feier zum 15-jährigen Bestehen von salzi.tv wurde in der WKO Gmunden ein deutliches Zeichen gesetzt: für Regionalität, für Zusammenarbeit – und für ein Medienprojekt, das seit eineinhalb Jahrzehnten von vielen getragen wird. Rund 140 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Tourismus, Kultur, Vereinen und Ehrenamt nutzten den Abend, um gemeinsam zurückzublicken und nach vorne zu schauen.

Durch den Abend führte Claudia Weinberger, die die Gäste mit Charme und Überblick begrüßte und souverän durch das Programm leitete. Der Rahmen dafür war perfekt gewählt – nicht zuletzt dank der Organisation durch den neuesten Zuwachs im salzi.team: TV-Urgestein Manfred Ettinger, der seit dem vergangenen Jahr das salzi.team komplettiert und mit seiner Erfahrung wesentlich zum Gelingen des Abends beitrug.

Ein Sender, getragen von Menschen

Seit dem Start als Onlinefernsehsender im Jahr 2011 hat sich salzi.tv kontinuierlich weiterentwickelt. Auf Basis einer bereits 2007 geschaffenen Informationsplattform entstand ein Medium, das heute weit über klassische Berichterstattung hinausgeht. Salzi.tv ist Bühne, Begleiter und Sprachrohr für die Region – möglich gemacht durch ein engagiertes Team, das hinter den Kameras, in der Redaktion und in der Organisation wirkt.

Dieses Selbstverständnis prägen auch Christina und Bernhard Wiatschka, die salzi.tv und salzi.at heute gemeinsam führen – eingebettet in ein Team, das Regionalität nicht nur abbildet, sondern lebt. Genau dieser Teamgedanke stand auch beim Jubiläumsabend im Mittelpunkt.

Perspektiven aus Region, Wirtschaft und Politik

In Gesprächen und Wortmeldungen wurde deutlich, wie vielseitig die Rolle von salzi.tv wahrgenommen wird: als wirtschaftlicher Partner, als Plattform für Gemeinden und Vereine, als verlässlicher Begleiter für Tourismus und Kultur. Stimmen aus der Wirtschaftskammer, der Stadt Gmunden, aus Landes- und EU-Ebene, aus Tourismus, Bankenwesen, Industrie und Sport zeichneten ein klares Bild – Regionalfernsehen ist heute wichtiger denn je.

Berichterstattung aus erster Reihe

Auch journalistisch war der Abend ganz im Zeichen von salzi: Melanie Jungwirth und Frank Tschautscher führten Interviews mit den Gästen, fingen Stimmungen ein und sorgten dafür, dass der Jubiläumsabend nicht nur vor Ort, sondern auch medial lebendig wurde. Entstanden sind dabei stimmungsvolle TV-Beiträge, die den Abend in all seinen Facetten widerspiegeln – abrufbar auf salzi.tv

Ein Abend, getragen von starken Partnern

Zum Gelingen der Jubiläumsfeier trugen zahlreiche regionale Kooperationspartner bei, die mit Kulinarik, Atmosphäre und Engagement für den passenden Rahmen sorgten: Fleischhauerei Gruber, Backhaus Hinterwirth, Café Restaurant Vinothek Cuvée, Samerhof, Salinen Austria, Traunstoana, Blumen Nussbaumer und die Traunsee Sharks Gmunden. Sie alle stehen – wie salzi.tv – für regionale Verwurzelung und gelebte Zusammenarbeit.

15 Jahre salzi.tv – und der Blick nach vorne

Der kombinierte Neujahrsempfang und die Jubiläumsfeier machten eines klar: salzi.tv ist mehr als ein Fernsehsender. Es ist ein Netzwerk, ein Team und ein verlässlicher Begleiter für die Region.

Seit 15 Jahren entstehen so bewegte Bilder und bewegende Geschichten aus dem Salzkammergut – und vieles davon liegt noch vor uns. Das neue Jahr kann kommen!