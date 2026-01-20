VÖCKLABRUCK: Valentin Eder begann am 5. Jänner 2026 als 150. Zivildiener seinen Dienst bei Mosaik-Wohnungssicherung/Notschlafstelle/Integration. Der Trägerverein des Mosaiks, das Sozialzentrum Vöcklabruck ist seit 1993 Zivildiensteinrichtung. Jeweils zwei junge Männer werden im Mosaik und im Sozialmarkt „der korb“ eingesetzt.

Die bisherigen Zivildiener berichten sehr positiv über ihre neun Monate im Mosaik. „Sie haben viel gelernt – von praktischen wie mit Bus fahren, Reinigungsarbeiten und Kochen bis zum Umgang mit Menschen, die in Notsituationen sind und denen vom Mosaik geholfen wird., so Mosaik-Leiter Stefan Hindinger.

Für Zuweisungstermin Oktober 2026 sucht das Mosaik noch einen Zivildiener. Interessenten melden sich bitte beim Mosaik unter 07672/75145 oder mosaik@sozialzentrum.org.