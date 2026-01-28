BEZIRK GMUNDEN. Vergangenes Wochenende fand erstmals eine Atemschutz-Geräteträgerausbildung auf Bezirksebene statt. Der zweitägige Lehrgang wurde im Sicherheitszentrum Laakirchen abgehalten und stand unter der Leitung von HBI d.F. Maximilian Gapp.

Die Ausbildung gliederte sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Am ersten Ausbildungstag wurden den 39 Teilnehmer*innen in mehreren Unterrichtseinheiten die Aufgaben des Atemschutz-Geräteträgers sowie der sichere Umgang mit dem Atemschutzgerät vermittelt.

Am zweiten Tag folgte nach kurzer Theorie ein umfangreicher Stationsbetrieb, bei dem die erlernten Inhalte vertieft und gefestigt wurden. Trainiert wurden unter anderem Suchtechniken, Menschenrettung, Strahlrohrführung, Schlauchmanagement, der Leitergang mit Atemschutz sowie das richtige Vorgehen bei einem Atemschutz-Notfall.

Die abschließende Prüfung findet in zwei Wochen im Rahmen der Abnahme des Atemschutz-Leistungsabzeichens in Bronze statt. Bis dahin werden sich die angehenden Atemschutz-Geräteträger innerhalb ihrer jeweiligen Feuerwehren intensiv darauf vorbereiten.

Mit dem neu geschaffenen Lehrgangsangebot auf Bezirksebene werden die Feuerwehren in dieser wichtigen Ausbildungsthematik spürbar entlastet. Gleichzeitig wird eine einheitliche, qualitativ hochwertige Ausbildung der Atemschutz-Geräteträger im gesamten Bezirk Gmunden sichergestellt.

