Auf ein erfolgreiches Jahr 2025 blicken die Mitglieder des Pensionistenverbands Altmünster zurück. Obmann Alois Ehrnleitner konnte bei der Jahreshauptversammlung 46 Mitglieder und als Ehrengäste Bezirksobmann Josef Mimlauer, Abgeordnete zum Nationalrat Vizebürgermeisterin Elisabeth Feichtinger, Gemeindevorstand Josef Leitner und Ehrenobmann Fritz Dautinger mit seiner Gattin Johanna begrüßen.

In seinem Bericht ließ der Obmann viele sehr gut besuchte Veranstaltungen Revue passieren: Monatliche Fixpunkte waren die gemütlichen Nachmittage bei Kaffee und Kuchen oder das Seniorenfrühstück. Dazu kamen Feste im Jahreskreis, wie Heringsschmaus, (Groß-)Mutter- und (Groß-)Vatertagsfeier, Liachtbratlmontag, Nikolo-, Weihnachts- und Jahresabschlussfeier. Die Wanderwartinnen Ulli Hofstätter und ihre Schwester Helga Trawöger überraschten mit lohnenswerten und oftmals unbekannten Zielen in der näheren Umgebung. Beim breitgefächerten Angebot an Tagesausflügen war für jeden etwas dabei. Die Sportskanonen trafen sich in der Kegel- oder e-Bike-Gruppe. Für ein umfangreiches und breitgefächertes kulturelles Angebot sorgten Rosi und Manfred Trawöger, von Theater- und Konzertbesuchen, Fahrten zu Musicals und den Lehar-Operettenwochen in Bad Ischl, über G‘stanzlsingen in Eferding bis hin zu stimmungsvollen „Moments in Church“ in der Altmünsterer Pfarrkirche zu Beginn des Advents. Die von Ronald Lachmair bestens organisierte 4-Tagesfahrt in die Prosecco- und Grappa-Straße in Norditalien und der gut besuchte Weißwurstfrühschoppen im August waren die herausragendsten Veranstaltungen im Vorjahr.

Kassenführer Klaus Mitterhofer präsentierte einen ausführlichen Kassabericht und wurde für seine umsichtige Kassenführung einstimmig entlastet.

Keine Jahreshauptversammlung ohne Ehrungen langjähriger Mitglieder:

10 Jahre: Hermann Führer, Anita Gaigg, Sonja Hirantner, Anni Mittermair und Josef Zand;

15 Jahre: Anton Pacher, Josef und Christl Pesendorfer sowie Angelika Tomaschek;

20 Jahre: Helga Radwanovsky;

25 Jahre: Anni Nußbaumer und Erika Topf;

30 Jahre: Hermann und Helga Trawöger, Franz und Maria Katherl sowie Friedrich Redl;

35 Jahre: Theresia Feichtinger und Zäzilia Kröpfl;

In ihren Grußworten gratulierten die Ehrengäste dem Vorstandsteam zum großen Zuspruch bei den angebotenen Veranstaltungen. „Mit eurem vielfältigen Programm holt ihr die Senioren daheim ab und bringt sie unter die Menschen. Das ist unbezahlbar!“ streut Vizebürgermeisterin Feichtinger dem Pensionistenverband Rosen.

Zum Schluss der Jahreshauptversammlung wurde es nochmals emotional: Mit einem Blumengebinde bedankte sich der Obmann bei der langjährigen Mitgliederbetreuerin Josefa Mizelli, die dieser Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr nachkommen kann.

Vor dem gemütlichen Beisammensein, das noch etwas länger dauern sollte, nützte Obmann-Stv. Ronald Lachmair die Gelegenheit, sich beim Obmann für die umsichtige Führung der Ortsgruppe und die unzähligen Stunden zu bedanken und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich sein Konsum an Nerventropfen in Grenzen halten möge.