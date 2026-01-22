Im Vorfeld des österreichweiten Tages der Elementarbildung am 24. Jänner 2026 rückte die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) der Don Bosco Schulen Vöcklabruck die Bedeutung frühkindlicher Bildung in den Mittelpunkt. Mit der Netzwerkveranstaltung „Come Together Elementarpädagogik“ am 20. Jänner 2026 wurde ein Forum geschaffen, das Austausch, Information und Wertschätzung für das Berufsfeld der Elementarpädagogik ermöglichte.

Ziel der Veranstaltung war es, die gesellschaftliche Relevanz der Elementarbildung sichtbar zu machen und Absolventinnen und Absolventen der BAfEP – aus der 5‑jährigen Ausbildung, dem Abendkolleg sowie der 3‑jährigen Fachschule – mit potenziellen Arbeitgebern zu vernetzen. Zahlreiche Trägerorganisationen aus dem elementarpädagogischen Bereich nutzten die Gelegenheit, ihre Einrichtungen vorzustellen und mit angehenden Fach- und Assistenzkräften ins Gespräch zu kommen.

Ein zentrales Element der Veranstaltung waren kurze, zehnminütige Präsentationen im Festsaal. Unter anderem stellten sich die Bildungsdirektion Oberösterreich, die Caritas OÖ, die Stadtgemeinde Vöcklabruck, der OÖ Familienbund, die Kinderfreunde OÖ, die Lebenshilfe OÖ sowie der Verein für franziskanische Bildung vor. Themen wie Berufs- und Einstiegswege, Anstellungsbedingungen, Zusatzangebote und Unterstützungsmodelle wurden kompakt dargestellt und bildeten die Grundlage für weiterführende Gespräche an den Informationsständen.

Inhaltlich knüpfte das „Come Together Elementarpädagogik“ auch an aktuelle bildungspolitische Entwicklungen an. Das Bundesministerium für Bildung startete im Jänner 2026 aus Anlass des Tages der Elementarbildung eine bundesweite Kampagne zur Stärkung der Elementarpädagogik. Unter dem Titel „Elementarpädagogik ist elementar wichtig“ wird die zentrale Rolle frühkindlicher Bildung betont und über bestehende sowie neue Ausbildungswege informiert. Ziel ist es, das Berufsbild aufzuwerten und zusätzliche Zielgruppen für den Einstieg in die Elementarpädagogik zu gewinnen.

Die Veranstaltung an der BAfEP Vöcklabruck verdeutlichte zugleich die enge Zusammenarbeit zwischen der Schule, ihren Ausbildungs‑Kindergärten, ‑Krabbelstuben und ‑Horten sowie den Trägerorganisationen in der Region. Sie setzte ein klares Zeichen für die nachhaltige Weiterentwicklung der Elementarbildung und für die Bedeutung eines kontinuierlichen Dialogs zwischen Ausbildung und Praxis.

Mit dem „Come Together Elementarpädagogik“ leistete die BAfEP Don Bosco Vöcklabruck einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarmachung eines Berufsfeldes, das als Fundament des Bildungssystems gilt und für die Zukunft der Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist.