Wie angekündigt geht es zwischen den ersten drei in der Tabelle Cam4 Dent Sharks Gmunden, dem KSV Kängurus Kapfenberg und dem WEV Wien ordentlich zur Sache, jedes Team kann siegen oder verlieren. Und dies hat sich heute am 6.1.2026 im Auswärtsmatch der Sharks Gmunden gegen den WEV Wien auch bewahrheitet. Bei eisiger Kälte ging es am Freiplatz Heumarkt in Wien heiß her. In der 12. Spielminute musste Tobias Windhofer im Tor der Traunseestädter erstmals den Puck nach einem gezielten Schuss von Lukas Pohl passieren lassen. Dies war aber auch die magere Ausbeute beider Teams im ersten Spieldrittel.

Kurz nach Beginn des 2. Drittels war es Denis Simek, der die Hausherrn zum 2:0 jubeln ließ. Nur 37 Sekunden später gar das 3:0 des WEV durch einen unhaltbaren Torschuss von Patrick Bolterie. Soll es das für die Gmundner Haie gewesen sein? Nein, war es nicht. In der 15. Spielminute war es Simon Huemer der Bastian Szieber den Puck ideal zuspielte und der die Hartgummischeibe zum 3:1 im Tor der Gastgeber platzierte. Das Spiel wurde nochmals schneller und härter. Es dauerte bis 34:27 auf der Spieluhr. Dominik Stöttner zog Richtung Tor der Hausherrn, Assist auf Marc-Andrè Dorion und der Routinier der Sharks netzte zum Anschlusstreffer 3:2 ein. Mit diesem Pausenstand ging es in die Kabinen.

Im letzten Spieldrittel kämpften beide Mannschaften auf Biegen und Brechen. Die Torleute beider Teams leisteten Schwerarbeit und ließen bis 40 Sekunden vor Schluss keinen Treffer zu. Doch dann passierte es doch! Patrick Bolterie nützte eine kleine Unsicherheit von Goalie Tobis Windhofer zum 4:2 Siegestreffer für den WEV.

„Heute haben wir uns eine ansprechende Leistung mit groben Eigenfehlern zunichte gemacht. In den nächsten Spielen gilt es wieder sich strikt ans vorgegebene System zu halten. Nur so kann man in dieser anspruchsvollen Liga bestehen!“, so Trainer Gregor Baumgartner im Gespräch nach dieser verkorksten Begegnung.

Ein Knaller folgt dem anderen! Bereits am Samstag 10.1.2026 empfangen die Cam4Dent Sharks Gmunden den KSV Kapfenberg in der Muki Eisarena und eine Tag darauf am 11.1.2025 ebenfalls im Haifischbecken Gmunden den HDK Maribor. Beide Spiele beginnen um 18:30 Uhr. Wird die Tabellenführung auch am Samstag noch halten? Überzeugen Sie sich selbst und kommt in die MUKI Eisarena zu diesen spannenden Partien!