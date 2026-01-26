Lichtenberg. Großer Erfolg für die Berufsschule Altmünster: Bei den 39. Eisstock-Landesmeisterschaften der OÖ-Berufsschulen am 24. Jänner 2026 im Eissportzentrum Lichtenberg sicherte sich die Moarschaft BS Altmünster Pensionisten souverän den Landesmeistertitel.

Die von der Berufsschule Linz 2 veranstalteten Titelkämpfe standen ganz im Zeichen der Altmünsterer Dominanz. In insgesamt sechs Spielen blieb die Moarschaft ohne Niederlage und setzte sich eindrucksvoll gegen die Konkurrenz aus ganz Oberösterreich durch. Willibald Brunner, Valentin Gessert sowie Alois und Franz Söberl bewiesen dabei nicht nur sportliches Können, sondern auch Teamgeist und Nervenstärke. Der verdiente Lohn: der Landesmeistertitel und der Wanderpokal, der nun seinen Weg nach Altmünster findet.

Bei optimalen Wettkampfbedingungen und winterlichen –6 Grad Celsius herrschte auf dem Eis beste Stimmung. Trotz des sportlichen Ehrgeizes kamen Spaß und Freude nicht zu kurz – ihren Höhepunkt fand die gelungene Veranstaltung schließlich bei der stimmungsvollen Siegerehrung im Kirchenwirt in Gramastetten.

Für Altmünster gab es gleich doppelten Grund zur Freude: Neben dem errungenen Landesmeistertitel wird die Gemeinde im kommenden Jahr auch Austragungsort der 40. Eisstock-Landesmeisterschaften der OÖ-Berufsschulen sein.

Die Schulgemeinschaft der BS Altmünster gratuliert den frischgebackenen Landesmeistern herzlich und zollt auch den drei weiteren angetretenen Moarschaften Anerkennung für ihre engagierten und starken Leistungen. Ein sportlicher Erfolg, der in Erinnerung bleiben wird – und Vorfreude auf das Jubiläumsturnier im nächsten Jahr weckt.