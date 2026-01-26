Um den Start in die Semesterferien dieses Jahr noch abwechslungsreicher zu gestalten, hält die Stadtbücherei Gmunden für die Leser:innen im Volksschulalter eine besondere Überraschung bereit: Am Freitag, 13. Februar, und am Samstag, 14. Februar, dürfen sich alle Mädels und Jungs aus über 200 Tonies ihren Lieblingstonie aussuchen und diesen dann zwei Wochen lang gratis bei sich zu Hause „rauf- und runterhören“.

Wer an diesen Tagen zu den Öffnungszeiten in die Stadtbücherei kommt, zwischen 6 und 10 Jahre alt ist, das Semesterzeugnis 2025/2026 mitnimmt, zu Hause eine Tonie-Box hat und gaaanz viel Lust darauf, horchend und chillend die Ferien zu beginnen, der sollte sich das nicht entgehen lassen!

Und Volksschul-Kids, die mit Tonies nichts am Hut haben, gehen auch nicht leer aus! Die erhalten nämlich eine entsprechende Gutschrift für andere Medien auf ihrem Konto gutgeschrieben.