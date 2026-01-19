Montagmittag wurden die Feuerwehren der Marktgemeinde Bad Goiserns zu einem Brand auf einem Bauernhof in abgelegener Lage alarmiert. Auf einem Gehöft auf ca. 800 Metern Seehöhe stand ein Dachstuhl in Brand.

Die Feuerwehren nahmen umgehend die Löscharbeiten auf, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern und den Brand zu löschen. Auf Grund der sehr schwierigen Löschwasserversorgung stellten mehrere Tanklöschfahrzeuge aus der Gemeinde und das Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter 10.000 der FF Bad Ischl die Löschwasserversorgung sicher. Die Arbeiten sind mit Stand 14:30 Uhr am Brandobjekt im Gange, berichtet die Feuerwehr Bad Goisern.