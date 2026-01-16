Am Donnerstag, 22. Jänner 2026 um 19:00 Uhr findet an den Don Bosco Schulen Vöcklabruck ein Informationsabend für alle Interessierten statt. Vorgestellt werden die beiden Schulformen HLW (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe) und BAFEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) sowie das berufsbegleitende Kolleg für Elementarpädagogik.

Die HLW bietet eine praxisorientierte Ausbildung mit wirtschaftlichem Schwerpunkt und vielfältigen Zusatzqualifikationen. Die BAFEP bereitet auf den Beruf der Elementarpädagogin/des Elementarpädagogen vor und eröffnet spannende Perspektiven in der Arbeit mit Kindern.

Besonders im Fokus:

Das Kolleg für Elementarpädagogik startet im September 2027. Die Ausbildung ist berufsbegleitend und richtet sich an alle, die sich zur gruppenführenden Pädagogin/zum gruppenführenden Pädagogen qualifizieren möchten. Die Ablegung der Studienberechtigungsprüfung ist bis dahin noch gut möglich – jetzt ist der ideale Zeitpunkt für den Einstieg!

Ort: Don Bosco Schulen Vöcklabruck

Weitere Informationen: www.donboscoschulen.at

ZWEI SCHULEN – EIN SPIRIT – DEINE CHANCE