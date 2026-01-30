VÖCKLABRUCK: Zur Segensfeier für Paare anlässlich des Valentinstages lädt die Katholische Pfarrgemeinde Vöcklabruck in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Beziehungleben herzlich ein:

Am Donnerstag, 12. Februar 2026, um 19.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche Vöcklabruck. Musikalisch gestaltet wird die Feier von den „Young Voices Ungenach“ unter der Leitung von Thomas Kirchweger.

Eingeladen sind alle Paare, egal ob verliebt, verlobt oder verheiratet! Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen gemütlichen Ausklang bei einem 3-gängigen Valentinstagsmenü im Stadtcafé Vöcklabruck um 25,90 (Tischreservierung: 07672/ 23462).

„Wir freuen uns auf alle Paare, egal welchen Alters, Herkunft oder sexueller Orientierung“, lädt das Vorbereitungsteam herzlich ein.

Zum Hl. Valentin:

Valentin war ein Christ, später auch Bischof, der im 3. Jahrhundert in Rom lebte und der am 14.2.269 für seinen Glauben starb. Seit 350 n. Chr. wird am 14. Februar sein Gedenktag gefeiert. Zum Patron der Verliebten und Liebenden ist er geworden, weil er nach der Legende einem Paar zur Flucht und gegen den Willen der Eltern zur Ehe verholfen hat. Wir feiern in Valentin einen Heiligen, dem nachgesagt wird, dass er im Namen Gottes die Liebe der Menschen unterstützt hat.