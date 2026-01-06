Am Sonntag 4.1.2026 traten die Cam4Dent Sharks Gmunden auswärts gegen den KSV Kapfenberg an. Tabellenerster Sharks gegen Tabellenzweiten Kapfenberg, ein heißes Duell, zwei starke Teams, die alles geben werden. Vor allem Kapfenberg will Revanche für die 0:3 Niederlage im ersten Spiel in Gmunden.

Und dieses Eishockeyspiel wurde tatsächlich zum Krimi. Vorerst hatten die Gmundner Haie in der 6. Spielminute durch Elias Koller nach Assist von Marc-André Dorion mit dem 0:1 die Nase vorne. Ein toll herausgespieltes Tor, das Hoffnung auf mehr machte. Die Begegnung war rassig, schnell, körperbetont aber fair. In Minute 13:23 dann der Ausgleich zum 1:1 durch Florian Hoppe, der das Zuspiel von Manuel Trost unhaltsam zum Anschlusstreffer im Tor von Tobias Windhofer versenkte. Dies war auch der Pausenstand nach 20 Minuten.

Es folgten weitere zwei torlose Drittel, da die beiden Torleute Felix Nußbacher bei Kapfenberg und Tobias Windhofer bei den Sharks sämtliche Torschüsse parierten. Insgesamt 42 Torschüsse prasselten auf den Gmundner Kasten nieder und zwei unhaltbare Kracher musste Tobias Windhofer in dieser Partie passieren lassen. Er wurde auch nach der Begegnung zum Spieler des Tages ausgezeichnet! Der Siegestreffer fiel in Minute 62:28 in der Overtime durch Kristof Reinthaler. Somit ging nur ein Punkt an die Cam4Dent Sharks Gmunden, die mit 31. Punkten aus 13 Begegnungen die Tabellenführung nach wie vor behaupten, gefolgt von den Kängurus Kapfenberg mit 29 Punkten aus 12 Begegnungen. Der WEV Wien rückt mit 20 Punkten aus 12 Spielen und Platz 3 näher und ATSE Graz liegt auf Platz 4 mit 16 Punkten aus 15 Spiele.

„Wir hatten heute wieder einen Ausfall auf der Center Position mit Hubert Berger und die Linien mussten abermals gemischt werden. Grundsätzlich haben wir ein solides Auswärtsspiel geliefert und auch von einer Top Leistung von Tobias Windhofer profitiert. Der Einsatz und Wille war heute sehr gut und ich denke der Punkt war verdient. Für einen Sieg hätte es vor allem mehr Effizienz gebraucht“ so Trainer Gregor Baumgartner nach dieser Partie.

Zum Durchatmen bleibt kaum Zeit! Bereits am 5.1.2026 müssen die Sharks zum nächsten schweren Auswärtsmatch zum WEV Wien. Heiß wird es dann am Samstag 10.1.2026 mit dem KSV Kapfenberg und am 11.1.2026 mit dem HDK Maribor/Slowenien in der MUKI Eisarena Gmunden. Beide Spiele beginnen um 18:30 Uhr. Die Halle soll beben! Dazu brauchen die Cam4Dent Sharks Gmunden die treuen Fans als Unterstützung. Das gesamte Sharkteam freut sich auf zahlreiche Fans und Zuschauer!