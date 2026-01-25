Am Sonntag kam es kurz nach 13 Uhr im Grenzgebiet zwischen Altmünster und Gmunden zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Gmunden kommender Pkw kam in der sogenannten „Warcholowsy-Kurve“ von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Altmünster war der Lenker bereits vom Roten Kreuz versorgt. Er wurde zur weiteren Abklärung ins Salzkammergut-Klinikum gebracht. Die Einsatzkräfte entfernten Trümmerteile, stellten das Unfallfahrzeug für ein Abschleppunternehmen bereit und sperrten die Straße kurzfristig. Die Ursache des Unfalls ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, berichtet die Feuerwehr Altmünster.