Das Gmundner Bauunternehmen stellt die Unternehmensführung neu auf und stärkt mit einem erfahrenen Führungsduo seine strategische Ausrichtung. Ziel ist es, die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortzuführen und die Stern & Hafferl Baugesellschaft m.b.H. optimal für zukünftige Herausforderungen zu positionieren. Nach sechs Jahren an der Unternehmensspitze verlässt Markus Hilgarth das Unternehmen. Die Geschäftsführung wurde mit 19. Jänner 2026 von Bmst. Dipl.-Ing. Stefan Höchsmann und Mag. Johann Habring MBA übernommen.

Erfahrenes Führungsduo

Stefan Höchsmann, bisher Prokurist sowie Bereichsleiter Hochbau, Sanierung und Planung, ist seit vielen Jahren Teil des Unternehmens und mit allen relevanten Strukturen, Prozessen und Projekten bestens vertraut.

Seine hohe fachliche Kompetenz, seine umfassende Kenntnis der internen Abläufe und der starke Rückhalt im Team machen ihn zu einer zentralen Säule des neuen Führungsteams. „Wir stellen uns dieser Aufgabe mit Freude und Weitblick – aber auch mit der nötigen Portion Respekt“, so Höchsmann. Johann Habring, der künftig die kaufmännische Geschäftsführung übernimmt, bringt langjährige Erfahrung aus leitenden Managementfunktionen renommierter Unternehmen mit. Als strategisch versierter Generalist wird er insbesondere die wirtschaftliche und strategische Weiterentwicklung von Stern & Hafferl Bau verantworten und gemeinsam mit Stefan Höchsmann die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens gestalten.

Ergänzend zur neuen Geschäftsführung wird Stefan Oberkalmsteiner, langjähriger Bereichsleiter Holzbau, zum Prokuristen bestellt. Wolfgang Praschl, Bereichsleiter Hochbau, Gewerbe und Kalkulation, ist bereits seit vielen Jahren als Prokurist tätig. Gemeinsam bringen beide ihre umfassende fachliche und operative Erfahrung in die Geschäftsleitung ein und stärken damit die Führungsstruktur von Stern & Hafferl Bau nachhaltig.

Zum Unternehmen

Stern & Hafferl Bau ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für Hochbau, Sanierung und Holzbau in der Region. Das Unternehmen verbindet starke regionale Verankerung mit kontinuierlicher Innovationsarbeit sowie dem gezielten Einsatz nach-haltiger Materialien. Hochqualifizierte Mitarbeiter und langjährige Erfahrung bilden die Basis für maßgeschneiderte Lösungen, die präzise auf die Anforderungen der jeweiligen Bauvorhaben abgestimmt sind.

„Mit Stefan Höchsmann und Johann Habring übernehmen zwei ausgesprochen kompetente Persönlichkeiten die Geschäftsführung von Stern & Hafferl Bau. Sie verbinden internes Know-how mit externer Erfahrung – eine Kombination, die uns als Stern-Gruppe seit jeher stärkt und neue Perspektiven eröffnet. Gleichzeitig danke ich Markus Hilgarth für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren.“ betont Karl Neumann, CEO der Stern-Gruppe.

Mit dem neuen Führungsteam ist Stern & Hafferl Bau bestens aufgestellt, um seine erfolgreiche Entwicklung fortzuführen, neue Chancen zu nutzen und die Marktposition nachhaltig zu stärken.