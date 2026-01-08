Mit großer Erwartung fieberten die Teilnehmer der Glöcklerpass Traunstona dem größten und einzigen Tag des Jahres entgegen. Am Montag 5.1.2026 war es soweit. Glöcklerlauf in der Bezirksstadt Gmunden, wo auch tagsüber die Glöcklerpassen in allen Ortsteilen unterwegs sind. So auch die „TRAUNSTOANA Glöcklerpass“ mit ihren wunderschönen Kappen, die auch tagsüber durch die Verwendung von Buntpapier sehr schön anzuschauen sind. Treffpunkt war um neun Uhr früh im Glöcklerquartier „Bauchtbaur“, wo die Besitzer Christa und Roman Gaigg in der Bauernstube bereits eine Stärkung vorbereitet hatten. Nach singen der Glöcklerlieder wurden die Kappen aufgesetzt und der Glöcklerlauf 2026 konnte beginnen. Es war kalt aber trocken, kein Wind, also optimale Voraussetzungen für den Tag der Tage. Insgesamt 15 Großkappen machten sich auf den Weg in Richtung Stadtplatz Gmunden. Besucht wurden im Laufe des Tages die Stationen bei Fam. Baldinger, das Seehotel Schwan Fam. Nöstlinger, das Rathauscafe bei Lulzim Fejzullahi, das Cafe Baumgartner auf der Esplanade und natürlich Bgm. Stefan Krapf im Rathaus, der alle Teilnehmer auf einen Umtrunk und Gulaschsuppe einlud.

Dann ging wieder bergauf zur Fam. Löberbauer mit herzlichem Empfang, weiter in den SEP Einkaufspark zu Fam. Moser, wo Jahr dieses Jahr auch wieder die Kindergruppe der „Traunstoana“ mit Sabine Quatember und der große Komet zur Passe dazu kamen und anschließend zur Fam. Föttinger „Fischill Gut“ Aubauerstraße weiter marschierten. Auf den Weg zu Fam. Harringer „Seeholzer“ wurden bei den Kappen die Kerzen angezündet und dann ging es Querfeld ein in den Innenhof des Bauernhauses, wo bereits viele Freunde der Familie Harringer warteten. Nach dem Singen der Glöcklerlieder gab es die „berühmte Glöcklersuppe“, Glöcklerkrapfen und natürlich auch flüssige Stärkung. Mit neuem Elan führte der Weg zum großen Finale des Glöcklerlaufes am Rathausplatz im Zentrum von Gmunden, wo tausende Besucher die Glöcklerpassen mit Applaus begrüßten. Von Bgm. Stefan Krapf bekam dann jeder Glöckler beim Auslaufen aus dem Rathausplatz einen Glöcklerkrapfen überreicht und die „Traunstoana“ blieben noch zur Freude der Besucher rund um den Rathausbrunnen mit ihren Kappen stehen und jeder konnte aus nächster Nähe diese Kunstwerke bewundern und viele Fragen wurden ausreichend von den Kappenträgern beantwortet. Nach fast 20 Km im Laufe des Tages kam noch der schwierigste Teil der Strecke. Die Kappen mussten wieder bergauf ins Glöcklerquartier gebracht werden, 2 Km die alle Kraft abverlangte. Alle haben es unfallfrei und fast ohne Beschädigung der Glöcklerkappen geschafft und freuten sich auf den Abschluss des Tages im Gasthaus Brauhaus im Einkaufspark SEP mit einem „Bratl in da Rein“ und auch flüssiger Nahrung.