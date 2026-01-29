Angelika Winzig nominiert Familienbetrieb – Auszeichnung für Handwerkskunst und kulturelles Erbe

Brüssel / Gmunden. Großer Erfolg für einen oberösterreichischen Traditionsbetrieb: Das Backhaus Hinterwirth aus Gmunden wurde beim SME Europe Award in Brüssel mit dem KMU-Preis in der Kategorie „Craftsmanship& Cultural Heritage“ ausgezeichnet. Nominiert wurde das Unternehmen von der oberösterreichischen Europaabgeordneten Angelika Winzig (ÖVP/EVP).

Im Rahmen einer hochrangigen Preisverleihung im Europäischen Parlament nahm Geschäftsführer Gerhart Hinterwirth die Auszeichnung persönlich entgegen. An der Zeremonie nahmen zahlreiche Europaabgeordnete, Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Europa sowie Vertreter europäischer Institutionen teil.

„Backhaus Hinterwirth steht für das Beste, was Europa im Mittelstand zu bieten hat: Qualität, Tradition, Regionalität und Innovationsgeist“, betont Angelika Winzig. „Dass ein Familienbetrieb aus Gmunden auf europäischer Bühne ausgezeichnet wird, ist ein starkes Signal für die Bedeutung unserer regionalen Betriebe.“

Sechs Generationen Handwerkskunst seit 1869

Das Backhaus Hinterwirth wird seit 1869 als Familienbetrieb geführt und verbindet seit sechs Generationen traditionelle Backkunst mit modernen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards. Besonders hervorgehoben wurden bei der Auszeichnung die Verwendung von Natursauerteig, regionalen Zutaten, langsame Teigführung sowie der konsequente Fokus auf handwerkliche Qualität.

„Dieses Unternehmen ist mehr als eine Bäckerei – es ist lebendiges kulturelles Erbe, das Wissen, Werte und Leidenschaft von Generation zu Generation weitergibt“, heißt es in der Laudatio zur Preisverleihung.

Nachhaltigkeit als Zukunftsstrategie

Neben Tradition überzeugte die Jury auch die Zukunftsorientierung des Betriebs: Backhaus Hinterwirthverfolgt das Ziel, in naher Zukunft CO₂-neutral zu werden und setzt auf regionale Wertschöpfungsketten sowie nachhaltige Produktionsprozesse.

„Unsere KMUs sind der Motor der europäischen Wirtschaft – und Betriebe wie Hinterwirth zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg, Nachhaltigkeit und kulturelle Identität zusammengehen können“, so Winzig.

SME Europe Awards: Bühne für Europas beste KMUs

Die Auszeichnung wurde im Rahmen des SME Europe Forums vergeben – einer Plattform, die Unternehmerinnen und Unternehmer mit EU-Entscheidungsträgern vernetzt und herausragende Leistungen kleiner und mittlerer Unternehmen in Europa sichtbar macht.

Für die Region Gmunden bedeutet der Preis eine besondere Anerkennung: Ein lokaler Familienbetrieb wird als Vorzeigemodell für europäische Handwerks- und Unternehmenskultur gewürdigt.