Sechs Feuerwehren standen am späten Montagnachmittag bei einem Silobrand bei einem Bäckereibetrieb in Laakirchen im Einsatz.

Die Einsatzkräfte wurden mit dem Einsatzstichwort „Brand Gebäude“ zu einem Brand nach Laakirchen alarmiert. Im Silo eines Bäckereibetriebes brannten gelagerte Hackschnitzel und Pellets.

Die Einsatzkräfte begaben sich auf den Silo, zeitgleich wurde die andere Seite über die Teleskopmastbühne der Feuerwehr geöffnet. So konnten mit einem Löschangriff mit CO-Löschern und in weiterer Folge mit Schaummittel der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die L1309 Lindacher Straße war im Bereich der Einsatzstelle in Fahrtrichtung Lindach, die Matzingthalstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Bildquelle: laumat/Matthias Lauber