Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 29. Jänner 2026 zur ersten Ausstellung der neu gegründeten OKH Galeriegruppe ein. Drei künstlerische Positionen zeigen, wie sich Wahrnehmung, Material und Emotion auf vielfältige Weise verbinden lassen. Die Galeriegruppe entstand 2024 aus neuen Begegnungen und Beziehungen, durch die die bildende Kunst wieder stärker ins OKH einzog. Besonders prägend war der Kontakt mit der in Vöcklabruck lebenden iranischen Kunst-Community – Grafikdesigner:innen, Fotograf:innen, Maler:innen, Keramikkünstler:innen und Puppenbauer:innen –, die das Haus um eine vielfältige, professionelle Szene bereichert hat. So formierte sich die Gruppe rund um Soudeh Dadgar, Zahra Zamaninie, Agnes Preslmayr und Anna Schneeweiß. Mit ihrer ersten Ausstellung „Was wäre Vöcklabruck ohne das OKH?“ rückte sie 2024 die Vielfalt der Hausaktivitäten ins Zentrum. Das aktuelle Jahresprogramm 2025/26 umfasst Kooperationen mit Schulen und Kunstworkshops und soll die regionale Kunstproduktion weiter stärken.

Vor diesem Hintergrund bringt die neue Ausstellung Arbeiten von Marion Baumann, Tanja Hittenberger und Golnaz Atashzar zusammen. Ausgangspunkt ist das Interesse an alltäglichen Stoffen – von Pflanzen über fotografische Motive bis zu Kunstharz und Holz – und deren Transformation in vielschichtige Bildwelten. Baumann setzt sich mit heimischer Flora auseinander und überführt verwitterte Pflanzenteile in präzise geordnete, poetische Zusammenhänge. Hittenberger arbeitet mit analoger und digitaler Fotografie sowie Mixed Media und thematisiert soziale Fragen wie psychische Gesundheit. Atashzar verbindet Kunstharz mit Holz und Strukturpasten und schafft emotionale, atmosphärische Oberflächen.

Die Ausstellung, kuratiert von der ehrenamtlichen Galeriegruppe, eröffnet am 29. Jänner um 18:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bis Ende März ist die Schau während öffentlicher Veranstaltungen sowie zu den Bürozeiten des OKH – montags und dienstags 9:00–14:00 Uhr, freitags 9:00–13:00 Uhr – zu besichtigen.

www.okh.or.at/programm