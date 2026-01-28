Der Hausruckviertler Kunstkreis feiert sein 40jähriges Jubiläum – ein 40jähriges Jubiläum wird auch als Rubin-Jubiläum bezeichnet – zu jeder Zeit waren Liebe, Leidenschaft, Kraft, Beständigkeit und Durchhaltevermögen gefragt, vergleichbar mit dem feurigen Rot des Rubins, der diese Attribute verkörpert.

Wir blicken dankbar auf die wertvolle Arbeit von sechs Obleuten und mich als Obfrau zurück, die in den vergangenen 40 Jahren den HKK geleitet und geprägt haben. Ihre Vision und ihr Engagement haben es uns ermöglicht, Meilensteine zu setzen, wie die Gründung des Kunstvereines durch Regierungsrat Franz Bucar im Jahr 1986 und die Schaffung unseres eigenen Ausstellungsraumes im Lebzelterhaus Vöcklabruck durch den damaligen Bürgermeister Herbert Brunsteiner.

Zusätzlich stellt die Stadt Vöcklabruck jährlich für zwei Monate dem HKK die Galerie Lebzelterhaus zur Verfügung.

Der HKK hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die Kunst zu fördern, sondern auch die Lebensqualität der Menschen in unserer Region zu verbessern. Eine lebendige Kultur steigert die Attraktivität von Städten und Gemeinden und ermöglicht es einem breiten Publikum, aktiv an den künstlerischen Prozessen teilzuhaben.

Kunstvereine sind meist die ersten Anlaufstellen nach der Ausbildung, denn sie stellen für Künstler*innen und deren Werke neben Gruppenausstellungen, Plattformen zur Verfügung, durch die sie mehr Sichtbarkeit und Öffentlichkeit bekommen.

Zur Jubiläumsausstellung entstand ein Katalog, der die Vielfalt und den Reichtum der Kunst, die im HKK entstanden sind, dokumentiert. Denn Kunst, in welcher Form auch immer, generiert Erkenntnis und Wissen, zeigt Wirkung auf den gesamten Menschen.