Es war der kälteste Jänner seit 2017!

Meteorologe: Christian Brandstätter

Region: Salzkammergut (Bezirk Vöcklabruck und Gmunden)

Der Jänner war deutlich zu kalt. Laut den Wetteranalysen des Meteorologen Christian Brandstätter lag die Durchschnittstemperatur rund 1,7 Grad unter dem langjährigen Mittel. Der zweite Wintermonat war dabei durch überwiegend winterliches und frostiges Wetter geprägt.

Laut METEO-data startete der Jänner noch vergleichsweise mild mit einer recht selten gewordenen Nordwestlage, wobei regional stürmische Böen bis 60 km/h gemessen wurden. Ab dem 03. Jänner setzte sich jedoch zunehmend winterliches Wetter durch, das, von kurzen Unterbrechungen abgesehen, auch bis zum Monatsende angehalten hat. In vielen Regionen des Salzkammerguts gab es insgesamt 13 Eistage, d.h. die Temperatur blieb dauerhaft unter dem Gefrierpunkt. In 8 Nächten gab es sogar strengen Frost mit Tiefstwerten unter -10 Grad. Am 20.01 wurden in Vöcklabruck -14,8 Grad registriert, in Regau -14,6 Grad. Am 12. Jänner wurde in Seewalchen die kälteste Nacht mit -13,3 Grad gemessen. Den letzten deutlich zu kalten Jänner gab es 2017 mit einem Mittel von -4,4 Grad.

Vor allem zwischen dem 08. und 13. Jänner wurden auch markante Schneefälle verzeichnet. Am 11. und 12. Jänner gab es verbreitet Schneedecken zwischen 15 und 20 cm bis ins Flachland, regional sogar bis 25 cm. Die markantesten Niederschläge traten am Anfang der zweiten Jännerdekade auf, ansonsten gab es entweder keine oder nur geringfügige Niederschläge. In Seewalchen wurde am 10. Jänner die höchste Niederschlagsmenge von knapp 10 mm gemessen, die Monatsmenge betrug 32,1 mm. Das sind lediglich 46% dessen, was normalerweise im Jänner üblich ist. In Altmünster wurden am 12. Jänner 8 mm gemessen, in Bad Ischl am selben Tag 15 mm, Spitzenreiter dürfte Mondsee mit 18 mm am 12. Jänner gewesen sein.

Statistisch betrachtet bringt der Februar bereits erste Hinweise auf den nahenden Frühling, bleibt jedoch ein ausgesprochener Wintermonat. Die durchschnittliche Temperatur liegt bei 0,6 Grad,. Der wärmste Februar-Tag wurde 2017 mit 20,8 Grad gemessen, während der tiefste Wert im Jahr 2012 mit -18,2 Grad verzeichnet wurde. Im langjährigen Mittel weist der Februar 19,7 Frosttage sowie 6,0 Eistage auf.