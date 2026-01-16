Regau; Nach 29 Jahren in der Kommunalpolitik, davon 21 Jahre als Vizebürgermeister, hat Karl Haas entschieden, sein Amt und seine Funktionen in der Gemeinde zurückzulegen. Ihm wird Gemeindevorstand Jürgen Gaigg als Vizebürgermeister nachfolgen.

Karl Haas prägt seit 29 Jahre engagiert und mit vielen Initiativen die Kommunalpolitik in Regau. Zuletzt war er über zwei Jahrzehnte als Vizebürgermeister tätig. Bedingt durch neue berufliche Herausforderungen ist für ihn nun der richtige Zeitpunkt für einen Generationenwechsel gekommen. Der Parteivorstand und die ÖVP-Gemeinderatsfraktion haben daher nun Gemeindevorstand Jürgen Gaigg einstimmig als neuen Vizebürgermeister nominiert. Zudem wurde Fraktionsobmann Thomas Kienberger als neuer Gemeindevorstand vorgeschlagen. Die formelle Übergabe der Funktionen soll in der kommenden Gemeinderatssitzung am 9. März erfolgen. Als Obmann der ÖVP Regau bleibt Haas bleibt weiter politisch aktiv.

Jürgen Gaigg bedankt sich für das Vertrauen und freut sich bereits auf seine neue Aufgabe: „Ich bedanke mich für das einstimmige Vertrauen der Gemeinderatsfraktion. Ich bin kein politischer Taktiker. Für mich stehen das konstruktiv Sinnvolle, das Vernünftige und praktikable Lösungen im Vordergrund. Besonders wichtig sind mir Empathie, Offenheit und Freundlichkeit im Umgang miteinander. Ein offenes Ohr für die Anliegen, Sorgen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Gemeindegebiet Regau ist für mich selbstverständlich. Ich werde mit ganzer Kraft an einer positiven Weiterentwicklung unserer Gemeinde arbeiten – mit respektvollem und fairen Umgang auch den politischen Mitbewerbern gegenüber.“

„Meinem Nachfolger Jürgen Gaigg wünsche ich alles Gute und viel Erfolg. Ich bin überzeugt, dass er für diese Aufgabe bestens geeignet ist und die positive Entwicklung unserer Gemeinde verantwortungsvoll fortführen wird“, ist sich Karl Haas sicher und wünscht seinem Nachfolger alles Gute.