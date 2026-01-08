Bella Via – eine musikalische Reise voller Gefühl: Wenn Gitarrist Diknu Schneeberger und Akkordeonspieler Christian Bakanic gemeinsam musizieren, trifft Virtuosität auf Spielfreude. Mit ihrem Quartett – Martin Heinzle am Kontrabass und Julian Wohlmuth an der Rhythmusgitarre – begeistern sie seit Jahren auf großen Bühnen wie dem Brucknerhaus Linz oder dem Wiener Konzerthaus. Ihr neues Programm „Bella Via“ („schöner Weg“) ist eine musikalische Reise von den Alpen über Italien bis in ferne Länder. Sie verbinden Tango, Gypsy-Jazz, Balkan- und Weltmusik auf überraschende Weise: Ein alpiner Tanz wird plötzlich zu einer Latin-Nummer, ein Tango erklingt auf der steirischen Harmonika.

Das Ergebnis ist ein mitreißender Mix aus Energie, Gefühl und Lebensfreude – mal virtuos, mal berührend still. Am Ende, spätestens bei ihrer eigenen Version von „Besame mucho“, spürt man: Diese Reise möchte man nicht enden lassen.

Eine gemeinsame Veranstaltung mit den Salzkammergut Festwochen Gmunden.

Kartenverkauf in der Abteilung Kultur & Generationen, Tel.: (07613) 8644 DW 311-313 sowie bei Ö-Ticket.