Die Kripperlroas gehört im Salzkammergut zur Tradition. Am Montag 12.1.2026 besuchte eine Gruppe Pensionisten die große Krippenausstellung von Harald Zaunmair in Neukirchen bei Altmünster. Harald Zaunmair ist nicht nur Besitzer einer Vielzahl von besonderen Krippen, die er Großteils als Krippenbaumeister selbst gefertigt hat und die Hintergründe, auch „Halt“ genannt, selbst gemalt hat, sondern auch „Oberpercht“ der Vierchtauer Schiarchperchten“ deren furchterregende Masken und Gewänder er ebenfalls in seiner „Gartenhütte“ ausgestellt hat. Ein weiteres außergewöhnliches Hobby ist das Sammeln von Christbaum Hängeschmuck und Kugeln. Im großen Raum seiner Krippenausstellung hängen an der Decke auf Tannenreisig sage und schreibe über 1700 Kugeln und insgesamt über 1900 Exponate an Christbaumschmuck. Nach Dekoration der Decke vor der Krippenausstellung hängt Harald jede einzelne Kugel auf die Tannenäste, die er dann nach Lichtmess 2.2.2026 wieder fein säuberlich in Schachteln verpackt und ein Jahr später wieder zur Krippenausstellung an die Decke hängt.

Auf die Frage hin ob dies nicht einmal seine Geduld überstrapaziert antwortete er: „Ich hab ja Zeit in der Pension, sonst würde es mir ja fad werden! Kurse als Krippenbaumeister sind in der Zeit der Krippenausstellung und Vorbereitung keine und so kann ich mich diesem doch außergewöhnlichen Hobby widmen!“. Und nach der Ruhe die er ausstrahlt sind diese Worte durchaus verständlich. Der gemütliche Nachmittag wurde dann in der Krippenstube mit Kaffee, Kuchen und Kekse entsprechend gefeiert. Natürlich gehörte auch ein Kripperlstamperl dazu, aber nur für jene die nicht mehr Autofahren mussten. Mit einem herzlichen Dankeschön ging es wieder hinaus in die herrliche Winterlandschaft zum Nachhauseweg.