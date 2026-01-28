Vergangenen Herbst erfolgte der Spatenstich – aktuell schreiten die Bauarbeiten für die neue „Lehrlings PowerBase“ der Energie AG in Gmunden zügig voran. Dieses Großprojekt mit einer Investitionssumme von 17 Millionen Euro wird fast ausschließlich von Gmundner Unternehmen umgesetzt. Es wird hier eine moderne Lehrwerkstätte mit 50 Wohneinheiten für Lehrlinge entstehen. Die Fertigstellung ist für Lehrbeginn 2027 geplant.

„Das ist ein starker, ein kräftiger Impuls für die Wirtschaft in unserer Stadt, ein klares Bekenntnis der Energie AG als einer der größten und bedeutendsten Arbeitgeber zum Standort Gmunden“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf, der sich am Dienstag, 27. Jänner, selbst ein Bild von den Baufortschritten machen konnte und dem dieses Projekt außerordentlich wichtig ist.

Vor bereits rund 83 Jahren nahmen die ersten Lehrlinge in der Lehrwerkstatt in Gmunden ihre Ausbildung auf und legten damit den Grundstein für die erfolgreiche Lehrlingsausbildung in der Energie AG, vormals OKA. Mit der „Lehrlings PowerBase“ entsteht nun ein neues Zentrum für Ausbildung, Gemeinschaft und Innovation auf dem neuesten Stand der Technik und der Nachhaltigkeit. Bis zu 150 Lehrlinge sind in der Energie AG insgesamt beschäftigt, für ein Drittel davon wird es künftig in Gmunden eine Wohnmöglichkeit geben.

Für Bürgermeister Krapf ist die Ansiedlung junger Leute in der Traunseestadt ein positives Signal, dazu kommt die Standortsicherheit. „Die Energie AG ist seit Jahrzehnten nicht nur wirtschaftlich in Gmunden verwurzelt, sondern auch gesellschaftlich“, so Krapf. „Fast jeder hier kennt einzelne Personen oder gar ganze Familien, die bei der Energie AG tätig sind. Dieses Unternehmen ist aus Gmunden nicht wegzudenken, es ist eines der wirtschaftlichen Wahrzeichen unserer Stadt. Ich wünsche für den Bauverlauf weiterhin alles erdenklich Gute und viel Erfolg.“