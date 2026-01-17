Die ÖVP Frauen Gmunden laden am 24. Jänner 2026 herzlich zum beliebten Kinderfasching in der Gmundner Sporthalle ein. Ab 14:00 Uhr verwandelt sich die Halle in ein kunterbuntes Faschingsparadies voller Spiel, Spaß und guter Stimmung.

Die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf zahlreiche lustige Spielstationen, ein köstliches Buffet sowie eine große Tombola freuen – und das Beste: Jedes Los gewinnt!

Der Kinderfasching gilt als traditioneller Fixpunkt im Gmundner Veranstaltungskalender und bietet Familien einen fröhlichen Nachmittag, bei dem Verkleidungen ausdrücklich erwünscht sind.

Eintritt:

Kinder: € 5,00

Erwachsene: frei

Gabriele Rihl und ihr engagiertes Team freuen sich auf viele kostümierte Gäste und einen unvergesslich bunten Nachmittag.

Veranstaltungsort:

Sporthalle Gmunden

Datum & Uhrzeit:

24. Jänner 2026, Beginn 14:00 Uhr