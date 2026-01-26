Liebe Kinder aufgepasst!
Beim Laakirchner Kinderfasching am Sonntag, 8. Februar 2026 im Kulturzentrum ALFA Laakirchen-Steyrermühl erwarten euch viele lustige Spiele und Musik mit der Band MARABI. Los geht´s um 14 Uhr mit dem Besuch der Faschingsgilde zum Königreich Oberweis. Die Kinderfreunde mit dem Spielmobil sorgen für großen Spaß, es darf ausgelassen getanzt, getobt und gefeiert werden. Zur Stärkung gibt es für alle Kinder einen leckeren Faschingskrapfen und ein Getränk. Die Stadtgemeinde und die Kinderfreunde freuen sich auf viele kostümierte Besucher und wünschen einen lustigen Nachmittag. Eintritt frei.
