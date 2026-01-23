Am Donnerstag, 22. Jänner, wurden im Wiener Radiokulturhaus die renommierten „Radiopreise der Erwachsenenbildung“ verliehen. Unter den Preisträger:innen: Magdalena Stammler, Redakteurin des Freien Radios Salzkammergut (FRS), deren Beitrag „Netzwerk Vöcklabruck gegen Gewalt“ in der Kategorie Menschenrechte und Gesellschaft ausgezeichnet wurde.

Prämierte Sendung: Ein starkes Zeichen gegen Gewalt

Die prämierte Sendung entstand im Rahmen der Reihe „Radio Libre Regional“ und wurde anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt“ produziert. Im Fokus stand das Netzwerk Vöcklabruck – ein Zusammenschluss von Initiativen, Sozialeinrichtungen, Vereinen und Behörden, die sich gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen engagieren.

Gewalt an Frauen ist ein globales Problem und betrifft auch Österreich: Hierzulande ist jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens von körperlicher oder sexualisierter Gewalt betroffen. 2025 waren laut Autonomer Österreichischen Frauenhäuser 15 Frauen in Österreich Opfer tödlicher Gewalt – allein wegen ihres Geschlechts. Das Netzwerk Vöcklabruck setzt sich dafür ein, dieses Thema zu enttabuisieren, Zivilcourage zu fördern und Betroffenen Unterstützung zu bieten.

Das Netzwerk organisierte 2024 eine große Awareness-Kampagne im Rahmen der internationalen Aktion „Orange the World“ (UN-Kampagne vom 25.11. bis 10.12.). Mit Fahnenhissungen, einer Verhüllung des Stadtbrunnens, einem Demozug, Konzerten und einem Poetry Slam setzte Vöcklabruck ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt. Magdalena Stammler war für das FRS vor Ort, dokumentierte den Tag und sprach mit Engagierten – von Schulklassen über Vereine bis hin zu Einzelpersonen aus Politik und Gesellschaft. Zur Verleihung drückt Magdalena vor allem der porträtierten Initiative ihre Achtung aus: „Ich freue mich besonders, dass dieser Preis nicht nur unsere Sendung, sondern auch die wichtige Arbeit des Netzwerks Vöcklabruck und das Thema selbst in den Fokus rückt. Sichtbarkeit ist entscheidend – für die Betroffenen, für die Initiativen und für die Gesellschaft als Ganzes. Dass wir mit unserer Sendung dazu beitragen können, ist eine große Ehre.“ Die Sendung ist weiterhin auf freiesradio.at abrufbar. https://freiesradio.at/RadioLibreRegional/netzwerk-voecklabruck/

Über den Radiopreis der Erwachsenenbildung

Der Radiopreis der Erwachsenenbildung wird jährlich von den zehn Verbänden der Konferenz der Erwachsenenbildung (KEBÖ) verliehen. 2026 waren unter den 20 Nominierungen vier Beiträge aus Freien Radios vertreten – ein Beweis für die Bedeutung nicht-kommerzieller Medien in der Bildungslandschaft.

Freies Radio Salzkammergut

Das FRS steht seit 1999 für Medienvielfalt mit Haltung und betreibt einen unabhängigen und gemeinnützigen Rundfunk, der Vielfalt, Demokratie und gesellschaftliche Teilhabe fördert. Mit über 75 im Ehrenamt produzierten Sendungen in verschiedenen Sprachen und Formaten bietet das FRS eine Plattform für Stimmen, die sonst oft ungehört bleiben.