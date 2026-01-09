Nach der großartigen Premiere im vergangenen Jahr freuen wir uns ganz besonders, heuer wieder zum Königlichen Hofball einladen zu dürfen. Am Programm steht diesmal der 2. Königliche Hofball, der unter dem Motto „Zirkus Edition“ gefeiert wird – bunter, freier und noch außergewöhnlicher.

Wir möchten unsere Gäste auf eine ganz besondere Reise mitnehmen: In ein königliches Ambiente, das sich mit der Magie des Zirkus verbindet. Eine Liveband sorgt für schwungvolle Musik und lädt dazu ein, bis spät in die Nacht zu tanzen und zu feiern.

Beim Dresscode sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Alles kann, nichts muss. Ob klassischer Anzug, elegantes Ballkleid oder fantasievolles Zirkuskostüm wie Artist, Dompteur oder Zirkustier – erlaubt ist, was Freude macht und zum Feiern einlädt.

Der Königliche Hofball soll ein Abend sein, an dem gelacht, getanzt und gemeinsam besondere Momente erlebt werden. Eine Nacht zwischen Glanz und ein wenig Wahnsinn, die in Erinnerung bleibt.

Die Plätze sind limitiert, daher empfehlen wir eine rechtzeitige Kartenreservierung.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit vielen Gästen aus Oberweis und der Region eine legendäre Ballnacht zu feiern.

2. Königlicher Hofball – Zirkus Edition

Ort: Wirt am Bach Oberweis

Wann: 31.01.2026 ab 18:00 Uhr

Karten: Direkt beim Wirt am Bach oder telefonisch: 07612 74503

https://www.faschingsgilde-oberweis.com/hofball