In Gmunden musste die Bergrettung am späten Samstagabend drei junge Bergsteiger vom vereisten Hernlersteig am Traunstein retten.

Am Samstagabend wurden die Bergretter gegen 18:00 Uhr auf den Traunstein alarmiert. Drei junge Bergsteiger gerieten beim Abstieg über den teilweise vereisten Hernlersteig in die Dunkelheit und konnten auf 1.500 Metern Seehöhe schließlich nicht mehr weiter, sodass sie einen Notruf absetzten.

„Da kein nachtflugtauglicher Hubschrauber verfügbar, war begaben wir uns über den Mairalmsteig in den Aufstieg. Kurz bevor wir gegen 20:30 Uhr das Gipfelplateau erreichten teilten die Bergsteiger mit, sie seien nun in den Winterraum des Traunsteinhauses gekommen. Wir konnten den Einsatz dann abbrechen und wieder absteigen“, berichtet die Bergrettung.

Der Einsatz konnte dann gegen 22:00 Uhr beendet werden. Die in Not geratenen steigen am Sonntag selbstständig ins Tal ab, heißt es seitens der Bergrettung Gmunden.