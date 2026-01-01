Am Neujahrstag um 00.00 Uhr hat die kleine Malia Ella auf natürlichem Weg das Licht der Welt auf der Geburtenstation des Salzkammergut Klinikum Bad Ischl erblickt. Für die stolzen Eltern Jana und Leon aus Bad Goisern ist das Glück perfekt. Schon bald wird das erstgeborene Kind Leben ins gemeinsame Haus bringen.

Laut Berechnung hätte Malia Ella am 31. Dezember zur Welt kommen sollen. Zunächst hat es auch den Anschein gehabt, dass sich die Kleine an den Plan hält, als am Abend des Altjahrestages die Wehen bei der jungen Mutter eingesetzt haben. Doch das Mädchen hat sich ein wenig Zeit gelassen und hat exakt um Mitternacht den ersten Schrei getan.

Eine derartige Punktlandung ist auch für das Team der Geburtshilfe eine Überraschung: „Malia Ella ist tatsächlich Mitternacht geboren, diese spezielle Zeit, gerade auch am ersten Tag des Jahres, ist bei uns dreifach bestätigt und dokumentiert“, freut sich OA Dr. Jürgen Bleier mit der jungen Familie über die komplikationslose Geburt.

Als einer der ersten Gratulanten hat es sich Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer am Neujahrstag nicht nehmen lassen, den jungen Eltern persönlich zu gratulieren und ein Ehrengeschenk des Landes Oberösterreich zu überreichen. „Ein neues Leben ist immer ein Zeichen der Hoffnung und des Aufbruchs. Und zu Beginn des Jahres ist dieses Zeichen noch wichtiger als sonst“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Die OÖ Gesundheitsholding wünscht den Eltern mit ihrer kleinen Malia Ella alles Gute, viel Gesundheit und Glück für den weiteren gemeinsamen Weg.