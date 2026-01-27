Ein ausverkauftes Kulturzentrum Lenzing bildete am 17. Jänner 2026 den würdigen Rahmen für das diesjährige Neujahrskonzert des Bezirksjugendblasorchesters (BJO) des OÖBV Vöcklabruck. Bereits mit den ersten Klängen war spürbar: Das Publikum durfte sich auf einen ganz besonderen Abend freuen.

Die jungen Musiker:innen überzeugten mit einem beeindruckend hohen musikalischen Niveau und präsentierten ein ebenso buntes wie kurzweiliges Programm. Die Bandbreite reichte dabei von klassischen Werken eines Johann Strauß bis hin zu mitreißenden Arrangements der Rockband Queen. Ein abwechslungsreiches Repertoire, das alle im Saal begeisterte.

Unter der Leitung von Antonia Danter und Simon Zirwig zeigten die 75 Musiker:innen ihr Können. Dabei konnte man die Motivation und den Spaß, den die Musiker:innen bei diesem Auftritt hatten sichtlich spüren. Durch das Programm führten charmant die Bezirkskapellmeister und -stellvertreter Michael Lettner und Manuel Kofler.

Das begeisterte Publikum dankte die Leistungen der jungen Talente mit großem Applaus und schließlich mit Standing Ovations. Die positiven Rückmeldungen nach dem Konzert bestätigten eindrucksvoll den hohen Stellenwert der Jugendarbeit im OÖBV Vöcklabruck und machten deutlich, welch enormes musikalisches Potenzial im Bezirksjugendblasorchester steckt.

Ein Konzertabend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Für das Publikum ebenso wie für die Musiker:innen auf der Bühne.