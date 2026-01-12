Drei Feuerwehren standen Montagvormittag bei einem Brand bei einem Lagerplatz eines Unternehmens in Scharnstein im Einsatz.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren wurden am Vormittag mit dem Einsatzstichwort „Brand Gewerbe“ alarmiert. Bei einem Lagerplatz stand zwischen zwei Überdachungen ein Muldenkipper in Brand. Eine größere Rauchentwicklung wies den Einsatzkräften bereits den Weg zum Einsatzort.

Das Feuer selbst konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Am Baufahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, Schäden entstanden auch an den Einhausungen des Lagerplatzes. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

Bildquelle: laumat/Matthias Lauber