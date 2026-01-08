Mittwochnachmittag soll ein 27-Jähriger am Bahnhof Bad Ischl einen Pensionisten brutal attackiert haben. Der 77-Jährige sei dabei geschlagen, getreten und mit dem Umbringen bedroht worden.

Am 7. Jänner 2026 gegen 14:30 Uhr soll ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden am Bahnhof in Bad Ischl ohne begreiflichen Anlass mehrmals auf einen 77-jährigen Mann eingeschlagen haben.

Zeugen greifen ein und bringen Opfer in Sicherheit

Auch als der Pensionist bereits am Boden lag, soll der Beschuldigte weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Außerdem habe der 27-Jährige gedroht den 77-Jährigen umzubringen. Mehrere Zeugen befreiten den Mann aus seiner Lage und brachten ihn in ein Geschäft in der Bahnhofshalle, wo sie sich einschlossen.

Weitere Drohungen und Festnahme

Der 27-Jährige warf sich laut Angaben mehrmals gegen die Eingangstüre und bedrohte auch einen 21-jährigen Zeugen mit dem Umbringen. Schließlich wurde er festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Quelle LPD OÖ