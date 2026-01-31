In der Nacht auf Samstag kam es auf der Gemeindestraße Irrsberg Inn Mondseeland zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer verlor auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Gegen 1:35 Uhr war der 18-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck von Mondsee in Richtung Thalgau unterwegs. In einer Linkskurve kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und prallte frontal gegen einen Baum.

Foto: Christian Stoxreiter

Beifahrer musste befreit werden

Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und erlitt leichte Verletzungen.

Sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer konnte aufgrund seiner Verletzungen nicht aus eigener Kraft aussteigen und musste von Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Foto: Christian Stoxreiter

Alkotest positiv – Führerschein abgenommen

Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest ergab 1,18 Promille. Dem Probeführerscheinbesitzer wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.

Quelle: LPD OÖ / Fotos: Christian Stoxreiter