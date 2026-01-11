Am Sonntag kam es in Steinbach am Attersee zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Zwei Personen wurden dabei verletzt, auch ein Kleinkind saß im Auto.

Am 11. Jänner 2026 fuhr ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck kurz nach 14 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Steinbach am Attersee auf einer Gemeindestraße aus Richtung Oberfeichten kommend Richtung Steinbach am Attersee.

Im Ortsteil Unterfeichten lenkte er sein Fahrzeug auf die L544 und kollidierte mit einem Richtung Neukirchen bei Altmünster fahrenden Pkw.

Mehrere Personen im Fahrzeug, darunter ein einjähriges Kind

Gelenkt wurde der zweite Pkw von einer 25-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Auf der Rückbank befanden sich eine 23-Jährige aus dem Bezirk Hallein, ihr einjähriges Kind und ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck. Am Beifahrerplatz saß ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Zwei Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert

Trotz Vollbremsung und Ausweichversuch nach rechts konnte die 25-Jährige den Zusammenstoß nicht verhindern. Sie selbst sowie ihr Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Quelle LPD OÖ