Am Vormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Gschwandt zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen.

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Einfriedung und überschlug sich in weiterer Folge. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand.

FF Gschwandt

Keine Person eingeklemmt

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass sich die betroffene Person bereits selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte. Es war keine Personenrettung mehr erforderlich, da niemand eingeklemmt war.

FF Gschwandt

Absicherung und Bergung

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und kontrollierte das Fahrzeug. Mithilfe von Seilwinde und Seilzug wurde der Pkw schonend wieder auf die Räder gestellt.

FF Gschwandt

Abschleppung und Einsatzende

Nach der Bergung wurde das Unfallfahrzeug von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Nach Abschluss aller Arbeiten konnte der Einsatz beendet und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden. (Quelle: FF Gschwandt)