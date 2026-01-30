Für Ein-Personen-Unternehmen sind Netzwerke der Schlüssel zum Erfolg. Aus diesem Grund lädt die WKO Bad Ischl EPUs am Montag, 9. Februar 2026 (Beginn: 18:30 Uhr) ins Hand.Werk.Haus Salzkammergut nach Bad Goisern am Hallstättersee.

Organisator Andreas Promberger stellt dabei WKO-Services und regionale Netzwerke für EPUs vor. Neben dem Zukunftsraum Salzkammergut, der sich als Plattform für Innovation, Vernetzung, Nachhaltigkeit und (Kreativ)Wirtschaft versteht, präsentiert sich auch der Leader-Verein REGIS mit Geschäftsführerin Nadine Guggenberger. Das Hand.Werk.Haus Salzkammergut, Zentrum für handwerkliche Gegenwartskultur, bietet seit vielen Jahren erfolgreich EPUs eine Heimat. Didi Laimer-Hubmann und Michael Körner informieren über das Netzwerk Handwerk & Vermittlung und laden zu Führungen durch das Hand.Werk.Haus.

Anmeldungen bis 5.2.2026 an bad-ischl@wkooe.at oder T 05-90909-5301, Hr. Promberger.