Mit der Schlüsselübergabe am 15. Jänner 2026 wurde die Übergabe des Altenwohnheimes Altmünster von der Marktgemeinde Altmünster an den Sozialhilfeverband (SHV) Gmunden offiziell abgeschlossen. Bürgermeister Martin Pelzer überreichte symbolisch einen Baum an den Obmann des SHV, Bezirkshauptmann Alois Lanz, der im Frühjahr am Gelände des Altenwohnheimes eingepflanzt wird. Der entsprechende Beschluss zur Verpachtung des Betriebs und des Gebäudes des Altenwohnheimes an den SHV Gmunden wurde im Juni 2025 vom Gemeinderat der Marktgemeinde Altmünster gefasst.

Bereits mit 1. Jänner 2026 ging der Betrieb des Altenwohnheimes in die Verantwortung des SHV Gmunden über. Die Schlüsselübergabe macht diesen Übergang nun auch offiziell sichtbar. „Mit der Schlüsselübergabe geben wir das Altenwohnheim in verlässliche Hände. Der SHV Gmunden steht für hohe fachliche Kompetenz und starke regionale Vernetzung. Der Baum soll sinnbildlich für Beständigkeit, Wachstum und eine sichere Zukunft unserer Seniorinnen und Senioren stehen,“ betont Bürgermeister Martin Pelzer.

„Mit dem beschlossenen Vertragswerk konnte neben der Sicherung von Heimplätzen für die Gemeindebürgerinnen und Bürger auch eine nachhaltige und vor allem langfristige Fortführung der Einrichtung sowie eine massive finanzielle Entlastung des Budgets für die Marktgemeinde erzielt werden“, so Amtsleiter René Mayrhofer.

„Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich ihr Bestes für das Wohlergehen der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner in Altmünster geben“, ergänzt Bezirkshauptmann Alois Lanz.

Die neue Trägerschaft ermöglicht eine noch engere Vernetzung mit regionalen Pflege- und Sozialeinrichtungen und schafft Stabilität sowie Perspektiven für Bewohnerinnen, Bewohner und Personal. Mit der Übernahme ist nun auch das letzte zuvor gemeindeeigene Pflegeheim im Bezirk Gmunden in die Verantwortung des SHV übergegangen.