Samstag kam es am frühen Abend am Grünberg in Gmunden zu einem schweren Schlittenunfall. Ein 28-jähriger Mann verletzte sich bei der Talfahrt mit einem Holzschlitten schwer.

Wanderung und Talfahrt bei Dunkelheit

Am 3. Jänner 2026 unternahm ein 28-jähriger Wiener gemeinsam mit einem Freund eine Wanderung auf den Grünberg in Gmunden. Gegen 18:00 Uhr fuhren die beiden mit einem Holzschlitten über die ehemalige Skipiste talwärts in Richtung „Mühlibankerl“.

Straße übersehen und unkontrolliert abgehoben

Auf einer Seehöhe von rund 710 Metern übersah der 28-Jährige nach einem Steilhang in der Dunkelheit eine quer über die Piste verlaufende Straße. In der Folge hob er unkontrolliert ab, prallte auf die Piste und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Erste Hilfe und Bergrettung im Einsatz

Eine zufällig in der Nähe befindliche Ärztin leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte die Bergrettung, da ein Weitergehen für den Verletzten nicht mehr möglich war. Eine Mannschaft der Bergrettung, darunter auch ein Arzt, stieg zur Unfallstelle auf.

Abtransport ins Krankenhaus

Nach der ärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit einer Trage zur befestigten Himmelreichstraße gebracht. Von dort aus erfolgte der Transport mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck.

Quelle LPD OÖ / Fotos: BRD Gmunden