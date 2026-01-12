Die Cam4Dent Sharks Gmunden zurück auf der Siegerstraße mit einem klaren 7:1 Sieg gegen HDK Maribor/Slowenien!

Nach der bitteren 1:5 Niederlage gegen den derzeitigen Tabellenführer KSV Kapfenberg sind die Cam4Dent Sharks Gmunden einen Tag später am Sonntag 11.1.2025 gegen HDK Maribor/Slowenien mit einem klaren 7:1 Sieg ( 2:0, 4:1. 1:0) auf die Siegerstrasse zurück gekehrt.

Ein ganz wichtiger Sieg, um den Anschluss an Tabellenführer Kapfenberg mit 35 Punkte nicht zu verlieren. Die Gmundner Sharks sind nun bis auf einen Punkt, also 34 Punkte auf Platz zwei als direkter Verfolger positioniert. Auf Platz drei mit dem WEV Wien mit 23 Punkte ist nun doch ein größerer Abstand.

Aber viel Zeit zur Erholung bleibt nicht. Bereits am Freitag 16.1.2025 geht es auswärts zum Nachtragspiel zum KSV Kapfenberg und einen Tag später treten die Sharks gegen ATSE Graz an. Das kostet Kraft und volle Konzentration! Das nächste Heimspiel dann schon wieder ein Kracher gegen den WEV Wien in der MUKI Eisarena Gmunden am 25.1.2025 mit Spielbeginn 18: 30 Uhr. Da sind wieder die treuen Fans der Cam4Dent Sharks Gmunden gefragt und die werden die Heimmannschaft kräftig von den Rängen aus unterstützen.

1 of 11 - +

Zum heutigen Spiel kann man nur gratulieren. Von Beginn an zeigten die Gmundner Haie Bißkraft und waren über weite Strecken spielbestimmend. Den Torreigen zum 1:0 eröffnete Dominik Stöttner in der 13. Spielminute und Hubert Berger war 4 Minuten später zum 2:0 Pausenstand erfolgreich. 43 Sekunden nach Anpfiff des zweiten Drittels erhöhte Fabian Richter auf 3:0. Jetzt waren die Sharks so richtig in Torlaune, Ian Motil netzte in der 28. Spielminute zum 4:0 ein und gut eine Minute später erhöhte Hubert Berger mit seinem zweiten Treffer sogar auf 5:0. Eine kleine Unachtsamkeit in der Gmundner Verteidigung nützen die Gäste aus Slowenien durch Danilo Tomasevic zum 5:1. Aber nur 2 Minuten später die richtige Antwort mit dem 6:1 durch Simon Reder. Mit 4:1 Tor war dies das erfolgreichste Drittel der Sharks in dieser Saison. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend setzte Dominik Stöttner den Schlusspunkt mit dem 7:1 Erfolg der Cam4Dent Sharks Gmunden.

„Meine Mannschaft hat Herz, Spiellaune und Bißkraft in dieser Partie wieder gefunden. Gratulation zu diesem Sieg, speziell auch an Tormann Tobias Windhofer, der seine Aufgabe bravourös meisterte! Aber Ausruhen gibt es diese Woche auch keines. Zwei vorgesehene Trainingseinheiten und dann geht es wieder zu zwei kräfteraubende Auswärtsauftritte gegen Kapfenberg und Graz. Wieder steht das Duell um die Tabellenführung am Programm und das wird extrem schwierig, da beide Gegner enorm stark sind“, so ein sichtlich zufriedener Trainer Gregor Baumgartner.

Bericht Peter SOMMER FOTOPRESS und Pressereferent der Cam4Dent Sharks Gmunden