Der Sieg am 16.1.2026 gegen KSV Kapfenberg mit 6:5 gegen den Tabellenführer hat wohl Hunger auf mehr gemacht. Einen Tag später traten die Cam4Dent Sharks Gmunden auswärts gegen ATSE Graz an.

Voll motiviert trotz einiger Ausfälle legten die Gmundner Haie los und waren bereits in der 10. Spielminute durch einen Powerplay-Treffer von Bastian Szieber nach Assist von Elias Koller und Patrik Gaffal mit dem 0:1 erfolgreich. Nur 40 Sekunden später war es Paul Pirklhuber (Zuspiel Ian Motil, Andre Flatscher), der zum 0:2 für die Sharks einnetzte. Und es ging weiter: 45 Sekunden vor Ende des ersten Drittels konnte Hubert Berger das Zuspiel von Marc-Andre Dorion und Bastian Szieber wiederum mit einem Powerplay-Tor zum 0:3 abschließen.

In Minute 22:27 verkürzte Tobias Fellner auf 1:3. Es folgte ein offener Schlagabtausch, der schließlich in der 35. Spielminute mit einem sehenswerten Treffer von Bastian Szieber (Assist Nicolai Obojes, Hubert Berger) zum 1:4 für die Sharks führte – zugleich Pausenstand nach 40 Minuten.

Beginn letztes Drittel: Das Spiel nahm noch mehr Fahrt auf, wurde körperbetonter und rassiger. Ein Ausschluss auf beiden Seiten blieb durch perfektes Powerplay-Killing ohne Auswirkungen auf das Scoreboard. In der 50. Spielminute Angriff der Sharks: Lukas Stöttner auf Elias Koller, der sieht Bastian Szieber frei – und der knallt die Hartgummischeibe eiskalt zum 1:5 ins Tor der Gastgeber. Sein dritter Treffer an diesem Tag. Mit dem 1:6 in der 58. Spielminute durch Nicolai Obojes (Assist Marc-Andre Dorion, Hubert Berger) wurde dieser Tag zum regelrechten Schützenfest der Gmundner Haie!

Resümee von Trainer Gregor Baumgartner: „Wir konnten heute trotz zweitem Spiel in 24 Stunden gute Energie auf das Eis bringen. Die Führung im ersten Abschnitt war der Grundstein für ein solides Auswärtsspiel. Mit fünf Punkten aus den zwei Spielen können wir sehr zufrieden sein!“

Die geschlossene Mannschaftsleistung trotz wichtiger Ausfälle am Feld, der starke Rückhalt durch Tobias Windhofer mit tadelloser Leistung, die disziplinierte Spielweise sowie der totale Einsatz der gesamten Mannschaft führten zu diesem großartigen Erfolg. Mit eingefahrenen fünf Punkten am Konto hat sich dieses Auswärtswochenende für die Cam4Dent Sharks Gmunden richtig ausgezahlt.

In der Tabelle bleibt der KSV Kapfenberg nach einem 5:1-Sieg gegen den WEV Wien punktgleich mit den Cam4Dent Sharks Gmunden mit je 39 Punkten auf Platz 1. Platz 3 belegt der WEV Wien mit 26 Punkten, auf Platz 4 liegt ATSE Graz mit 19 Punkten. Bereits abgeschlagen HDK Maribor mit 3 Punkten auf Platz 5.

Am – ACHTUNG – Sonntag, 25.1.2026, findet in der MUKI Eisarena das letzte Heimspiel der Vorrunde in der ÖEL gegen den WEV Wien statt. Spielbeginn um 18:30 Uhr. Ein Pflichttermin für alle Shark-Fans, die die Gmundner Haie wieder lautstark zum Sieg begleiten werden!

Bericht und Bilder: Peter SOMMER – FOTOPRESS / Pressesprecher der SHARKS