Am Sonntag gab es mit einem 3:0-Sieg gegen den WEV Wien für die Cam4Dent Sharks Gmunden „Wienerschnitzerl“ in der MUKI Eisarena Gmunden.

Mit einem wichtigen 3:0-Sieg der Cam4Dent Sharks Gmunden gegen den „Erzrivalen“ WEV Wien haben die Gmundner Haie am Sonntag, 25.1.2026, mit dem Tabellenführer KSV Kapfenberg in der Tabelle wieder auf Punktegleichheit von je 42 Punkten aufgeschlossen. Am kommenden Samstag, 31.1.2026, bietet sich auswärts gegen den KSV Kapfenberg die Chance, den Grunddurchgang auf Platz 1 zu beenden. Für das bevorstehende Play-off wäre dies ein großer Vorteil, da sich der Erstplatzierte den Gegner aus der Westgruppe aussuchen kann. Alles ist möglich!

Nun aber zum spannenden Spiel gegen den WEV Wien: Von Beginn an zeigten die Sharks, wer der Herr im Haus – sprich in der MUKI Eisarena – ist. Und so klingelte es bereits in der 4. Spielminute mit dem 1:0 der Haie: Ian Motil eroberte den Puck, spielte ideal auf Simon Reder ab, und dieser versenkte die Hartgummischeibe im Tor der Gäste. In diesem Stil ging es weiter. Die Angriffe der aggressiven Wiener wurden allesamt vom hervorragenden Sharks-Goalie Tobias Windhofer und der gut formierten Abwehr der Haie zunichte gemacht. In Spielminute 15:24 folgte eine tolle Kombination von Marc-Andre Dorion zu Moritz Neurauter, perfektes Abspiel auf Dominik Stöttner – und das Tor zum 2:0 sowie der Pausenstand nach 20 Minuten waren erledigt.

In der Drittelpause trat eine junge Brassband aus Laakirchen am Eis auf und begeisterte das Publikum auf den vollen Rängen. Im zweiten Spielabschnitt bewahrten die Sharks zwar die Nerven, konnten aber den starken Auftritt des ersten Drittels nicht wiederholen. So blieb es beim 2:0 für die Hausherren. Auch in der zweiten Pause gab es wie immer das beliebte Puckwerfen-Spiel von der Tribüne aus – für die drei Pucks, die dem Mittelpunkt am nächsten kamen, gab es schöne Preise.

Im letzten Spielabschnitt hieß es erwartungsgemäß nur eines: Vollgas. Die Gäste setzten alles auf eine Karte, die Partie wurde ruppiger mit einigen „Einlagen für das Publikum“, die zur Abkühlung der Gemüter in der Kühlbox endeten. Torschüsse auf beiden Seiten wurden von beiden Goalies sehenswert entschärft. Die letzte Chance der Gäste war die Herausnahme des Tormanns in der 58. Minute. Doch die Haie lauerten auf ihre Möglichkeit, und die nützte Bastian Szieber zum Punktgewinn: Moritz Neurauter zog Richtung gegnerisches Tor, bekam den Puck und schob ihn ins leere Tor der Wiener. Das 3:0 war der verdiente Schlusspunkt einer spannenden Begegnung und der 12. Sieg im 19. Spiel des Grunddurchgangs der diesjährigen ÖEL.

Sowohl Trainer Gregor Baumgartner als auch Obmann Günter Kail war anzusehen, dass sie mit der Leistung ihres Eishockeyteams mehr als zufrieden waren. Auch auf den Rängen und im Business-Bereich – der in dieser Saison direkt an der Bande der Eishalle eingerichtet wurde und zur Freude der Sponsoren einen tollen, direkten Blick auf das Geschehen am Eis bietet – jubelten die Fans und Besucher und warten nun gespannt auf das bevorstehende Play-off. Der Schlusspunkt des Grunddurchgangs folgt am kommenden Samstag, 31.1.2026, auswärts beim KSV Kapfenberg im alles entscheidenden Spiel um Platz 1.

Bericht und Bilder: Peter SOMMER – FOTOPRESS