Gmunden, Jänner 2026 – Turnusgemäß übergibt der Soroptimist International (SI) Club Traunsee die Leitung in neue Hände: Mit Beginn des Jahres 2026 übernahm Christina Wiatschka die Präsidentschaft von Doris Kollar-Plasser, die den Club in den vergangenen zwei Jahren mit großem Engagement und Herzblut geführt hat.

Ein Rückblick voller Energie

Die scheidende Präsidentin Doris Kollar-Plasser blickt auf eine äußerst aktive Amtszeit zurück. Unter ihrer Führung konnte der SI Club Traunsee zahlreiche Projekte erfolgreich umsetzen. Ob öffentliche Veranstaltungen zur Spendenakquise oder clubinterne Highlights wie inspirierende Fachvorträge und gemeinsame Ausflüge – Doris hat es verstanden, den Zusammenhalt zu stärken und die Sichtbarkeit des Clubs in der Region zu erhöhen. Der gesamte Club dankt ihr herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und die vielen Impulse, die sie gesetzt hat.

„Connecting Women“ – Die Vision für 2026/27

Nun übernimmt Christina Wiatschka die Agenden für die kommenden zwei Jahre. Sie tritt ihr Amt mit einer klaren Vision und viel Motivation an. Ihr Motto für die zweijährige Funktionsperiode lautet:

„connecting woman – voneinander lernen, miteinander wachsen“

„Mir ist es wichtig, die Vernetzung unter Frauen weiter voranzutreiben. Wir verfügen in unserem Club und in unserem Netzwerk über einen so enormen Schatz an Wissen und Erfahrung. Wenn wir diesen teilen, können wir nicht nur als Einzelne wachsen, sondern gemeinsam noch mehr für die Gesellschaft bewegen“, so die neue Präsidentin Christina bei der feierlichen Übergabe.

Einsatz für globale und lokale Werte

Auch unter der neuen Leitung bleibt der SI Club Traunsee seinen Grundwerten treu. Als Teil von Soroptimist International – der weltweit größten Service-Organisation berufstätiger Frauen – setzt sich der Club aktiv ein für:

Menschenrechte für alle,

Weltweiten Frieden und internationale Verständigung,

Ehrenamtliches Engagement, Vielfalt und Freundschaft.

Der Fokus liegt dabei besonders auf der Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen, getreu dem soroptimistischen Leitmotiv: Bewusstmachen, Bekennen, Bewegen.

Soroptimist International ist mit rund 90.000 Soroptimistinnen in über 3.150 Clubs, in 132 Ländern der Welt die größte Serviceclub-Organisation berufstätiger Frauen.

2002, als Club Traunsee gegründet wurde, gab es in Österreich 29 Clubs mit 900 Mitgliedern. Heute freuen wir uns über 58 Clubs mit mehr als 1.800 Mitgliedern.

Mit der neuen Präsidentschaft startet der SI Club Traunsee motiviert in ein neues Kapitel, um auch in den kommenden Jahren tatkräftig Hilfe zu leisten und die Stimme von Frauen am Traunsee und darüber hinaus zu stärken.