Mit der Verpflichtung des Defensivspezialisten Patrick Obermüller vom FC Hogo Hertha Wels ist der sportlichen Leitung der Traunseestädter erneut ein Transfercoup gelungen

Der 26-jährige Niederösterreicher verfügt mit 50 Bundes- und Zweitligaeinsätzen sowie 125 Regionalliga-Spielen über jede Menge Erfahrung. Obermüller durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des SK Rapid (51 Einsätze für Rapid II) und war zudem 21 Mal für ÖFB-Nachwuchsnationalteams im Einsatz. Als absoluter Stammspieler trug er wesentlich zum Welser Meistertitel in der vergangenen Regionalliga-Saison bei.

„Patrick Obermüller verfügt trotz seines noch jungen Alters über jede Menge Erfahrung im Profifußball. Mit seinen menschlichen Qualitäten und seinen sportlichen Fähigkeiten ist er ein absoluter Gewinn für unseren Verein. Es ist eine Auszeichnung für uns, dass sich Patrick entschieden hat, den blau-weißen Weg mit uns zu gehen“, unterstreicht Christoph Brummayer, Cheftrainer und Sportchef des SV Gmundner Milch.