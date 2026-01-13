Dienstag früh hat ein umgestürzter Lkw-Anhänger in Vöcklamarkt für einen außergewöhnlichen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der Anhänger war mit rund 2.000 Hühnern beladen.

Kurz nach 3.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem sich ein Lastwagen auf der glatten Fahrbahn quergestellt hatte. In weiterer Folge kippte der Anhänger auf der Durchzugsstraße Richtung Frankenmarkt um. Als Unfallursache gilt laut Feuerwehr Glatteis.

Der umgestürzte Anhänger war mit etwa 2.000 Hühnern beladen. Durch das Umkippen fielen mehrere Transportboxen auf die Straße, einzelne Tiere gelangten aus den Käfigen. Laut Feuerwehr blieben die Hühner zunächst ruhig.

Ein Teil der Tiere überlebte den Unfall nicht. Wie viele Hühner verendet sind, war am frühen Dienstagmorgen noch unklar. Die Feuerwehr begann damit, die Tiere einzusammeln und verstreute Transportboxen zu sichern. Die Straße wurde zusätzlich gestreut, da weiterhin Glätte herrschte.

Der Spediteur organisierte einen Ersatz-Lkw samt neuer Käfige, um die Tiere vor Ort umzuladen und weiterzutransportieren. Ein Abschleppdienst unterstützte die Bergungsarbeiten mit einem kleinen Ladefahrzeug.