LAAKIRCHEN. Stadtgemeinde Laakirchen und ASKÖ Steyrermühl luden zur 45. Laakirchner Tischtennis-Stadtmeisterschaft.

Der Stadtmeistertitel – und damit der begehrte Wanderpokal – ging an Sezgin Cetinkaya, der auch den Senioren-Bewerb gewann. Im Doppel setzten sich Arsenije Bogojevic und Andreas Roitner an die Spitze, beim B-Bewerb siegte Armin Aigner, und den Hobby Bewerb gewann Peter Mitterer. Besonders erfreulich war die große Zahl der Teilnehmer bei den Schülerbewerben. Den Sieg trugen hier Jakob Waldl und Medine Cetinkaya davon, im Doppel ging der erste Platz an Lisa Windischbauer und Niklas Pramhas, im B-Bewerb war Leo Zehetner an erster Stelle.

Die Siegerehrung übernahmen Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger und Sportreferent Ing. Stefan Holzleithner, BSc, MSc. Ein besonderer Dank ging dabei an Tischtennis-Sektionschef Walter Neuhofer für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Stadtmeisterschaft. Tatkräftige Unterstützung erhielt er heuer vom neuen Obmann des ASKÖ Steyrermühl, Stefan Schachinger.

Ergebnisliste und weitere Fotos auf: www.laakirchen.at