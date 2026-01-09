Für die Turnerglöckler ist der 5. Jänner zu Beginn des Jahres ein besonderer Tag. Seit zwei Generationen besuchen die Glöckler vom Turnverein Gmunden 1861 das Ostufer des Traunsees und übermitteln den Bewohnern die Neujahrswünsche mit Liedern, Jodlern und Seitlpfeifen.

Die Einzigartigkeit der Gegend mit dem Traunstein im Hintergrund, das winterliche Wetter und die vielen weiß gekleideten Glöckler sind für Bewohner gleichermaßen ein willkommenes, gelebtes Brauchtum.

Zuvor waren die Glöckler in der Gmundner Innenstadt und im Rathaus zu Gast, das bereitstehende Schiff der Traunseeflotte brachte die Glöckler zur Anlegestelle Hois´n.

Die umsichtige Leitung der Glöcklerpasse hatte Obmann Gernot Gföllner inne. Die Glöcklerpasse dankt für die überwältigende Gastfreundschaft bei den Stationen und für die Geldspenden, die zum Großteil sozialen Projekten zugeführt werden.