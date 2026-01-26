Kürzlich wurde im Turnerheim Wunderburg die 73. Jahreshauptversammlung nach der Wiedergründung abgehalten. Bei der festlichen Eröffnung konnte Obmann Gernot Gföllner zahlreiche Mitglieder begrüßen, darunter zahlreiche Ehrende für die Mitgliedschaft im ÖTB. So konnte eine Mitgliedschaft für 70-jährige Treue an Turnbruder Gernot Hipfinger verliehen werden.

In den Berichten von Obmann und Turnwart wurden mittels einer Power Point Präsentation die Erfolge und Schwerpunkte des Vereinslebens eindrucksvoll gezeigt. Beachtlich war auch der Säckelbericht von Karen Hoff der von einem akribischen Zahlenwerk geprägt war.

Dieter Usleber konnte der Hauptversammlung eine Sonderausgabe des vereinseigenen Nachrichtenblattes „Turnerboten“ über den Erwerb der Wunderburg vor 100 Jahren vorstellen.

Die Wahl des Turnrates brachte keine Veränderung der bewährten Vereinsführung.

Mit dem Hoamatland wurde die Versammlung würdig beendet und bot anschließend reichlich Gelegenheit zu Gesprächen.