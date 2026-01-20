Rekordanzahl von 120 Gemeinden sammelten 26.659,20 Euro, um kranken Menschen ein Lächeln zu schenken

Bereits zum sechsten Mal rief die SPÖ Oberösterreich zu ihrer erfolgreichen Weihnachtsbaumaktion für den guten Zweck auf. Jährlich wechselnd werden Organisationen unterstützt, die Menschen in schwierigen Situationen begleiten. „Die Adventzeit ist eine Zeit der Nächstenliebe. Mit unserer Weihnachtsbaumaktion helfen wir jenen, denen es weniger gut geht als uns. Dabei zählt jeder Beitrag, auch kleine Summen helfen“, erklären Bundesrat Bgm. Dominik Reisinger und Bezirksgeschäftsführerin Sabine Schwandner, Initiatorin und Initiator der Weihnachtsbaumaktion. In den letzten Jahren konnten so bereits über 150.000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt werden.

26.659,20-Euro-Spende an die CliniClowns

In diesem Jahr ging der Erlös an die CliniClowns Oberösterreich. Als Expertinnen und Experten für Lachen haben sie bereits über 150.000 kranken Kindern und zahlreichen Erwachsenen in Spitälern und Pflegeheimen unbeschwerte Momente ermöglicht.

Anfang Jänner wurde der Spendenscheck über 26.659,20 Euro feierlich an die CliniClowns, die vor Ort durch Geschäftsführer Uwe Marschner und Dr.in Kerstine Käfer vertreten wurden, übergeben.

Solidarität von 120 Gemeinden bricht alle Rekorde

Mit 120 teilnehmenden Gemeinden erreichte die Aktion heuer einen neuen Rekord. SP-Landesparteivorsitzender LR Martin Winkler zeigt sich beeindruckt: „Die überwältigende Unterstützung freut mich sehr. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern für ihre Großzügigkeit. Es macht mich stolz zu sehen, dass wir als SPÖ nicht nur über unsere sozialen Werte reden, sondern sie selbstverständlich auch leben.“

Auch der Vöcklabruck unterstützt die CliniClowns

„Die CliniClowns schenken kranken und leidenden Menschen Momente der Freude und wir können sie dank der Menschen im Bezirk Vöcklabruck so großzügig unterstützen. Herzlichen Dank an alle, die ein Spendenkärtchen ausgefüllt und ihren Beitrag geleistet haben“, betont SPÖ Bezirksgeschäftsführer Mag. Manuel Kreuzer.

Gerade in Zeiten, in der steigende Lebenshaltungskosten eine Herausforderung sind, sei es alles andere als selbstverständlich, zu spenden. Umso mehr zeige diese Aktion, wie fest Menschlichkeit und Zusammenhalt in Oberösterreich verankert seien, so der SP-Chef Winkler.