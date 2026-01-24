Im Dachboden eines Mehrfamilienhauses in Pinsdorf ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Vier Feuerwehren standen im Einsatz.

Die Einsatzkräfte wurden am späten Freitagnachmittag mit dem Einsatzbegriff „Brand im Dachbereich“ zu einem Mehrfamilienhaus in Pinsdorf alarmiert. Ein Spaziergänger hatte offenbar Alarm geschlagen, nachdem er aus dem Dachbereich eine Rauchentwicklung wahrgenommen hatte.

Im betroffenen Gebäudeteil war niemand zu Hause. Die eintreffenden Einsatzkräfte mussten die Türe aufbrechen und konnten dann den Brand zum Glück rasch unter Kontrolle bringen. Betroffen war offenbar ein Elektroverteiler im Bereich des Dachbodens. Einsatzkräfte von vier Feuerwehren, Rettung, Polizei samt Brandermittler sowie Techniker des zuständigen Energieversorgungsunternehmens waren vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Quelle: laumat/Matthias Lauber